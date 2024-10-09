Более трети украинцев считают, что Запад устает от Украины – КМИС

38% украинцев считают, что Запад устает от помощи Украине, при этом 54% опрошенных верят, что Запад хочет приемлемого для Украины завершения войны.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20 сентября – 3 октября

Дословно КМИС: "Между февралем и сентябрем 2024 года до 38% уменьшилась доля тех, кто считает, что Запад устал от Украины. При этом сейчас 54% украинцев верят, что Запад хочет приемлемого для Украины завершения войны".

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Детали: В то же время социологи отмечают, что части опрашиваемых вопрос о политике Запада также ставили в несколько иной формулировке. В частности, сделали отдельный дополнительный вариант, что "Запад устает от Украины, но не давит к несправедливому миру" (в дополнение к двум основным вариантам).

Сообщается, что в таком случае настроения украинцев были более критические. 46% опрошенных заявили, что западные партнеры уже устали от помощи Украине, при этом половина из этих опрошенных чувствуют давление Запада для неприемлемых уступок, а половина говорят, что такого давления нет, есть только усталость.

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В то же время 47% респондентов считают, что Запад продолжает по мере возможностей помогать и хочет приемлемого для Украины завершения войны.

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Исследование проходило с 20 сентября по 3 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Однако социологи считают, что несмотря на это, полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.