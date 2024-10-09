Большинство украинцев верят, что Украина может достичь успеха в войне, если будет надлежащая поддержка Запада

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в США в сентябре. Фото ОП

Абсолютное большинство украинцев – 81% – продолжают верить, что Украина способна достичь успеха в войне, если Запад будет должным образом поддерживать.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20 сентября – 3 октября

Детали: В том, что Россия безнадежно сильна убеждены 14% (в декабре 2023 года таких было 7%).

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инфографика КМИС

Еще 6% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

Социологи отмечают, что во всех регионах большинство – от 67% на Востоке до 87% на Западе – верят, что Украина способна достичь успеха в войне.

"В то же время между декабрем 2023 года и сентябрем 2024 года во всех регионах, кроме Запада, стало меньше тех, кто верит в возможность успеха. В частности, наибольшее снижение прослеживается на Востоке, где в декабре 2023 года 79% верили в возможность достижения успеха, а сейчас – 67% (в то же время на Востоке уже 24% считают, что Россия – слишком сильная)", – отмечает КМИС.

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инфографика КМИС

Исследование проходило с 20 сентября по 3 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Однако социологи считают, что несмотря на это, полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.