Оккупанты с беспилотника дважды атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина, еще двое пострадали
9 октября оккупанты дважды атаковали Херсон с беспилотника по Херсону, в результате атак погиб пожилой мужчина, еще двое мужчин пострадали.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА
Детали: Сообщается, что в результате очередного удара вражеского беспилотника погиб пожилой мужчина. Оккупанты сбросили взрывчатку на херсонца, когда он ехал на велосипеде по улице города.
Глава Херсонской ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Обновлено: Впоследствии в областной администрации сообщили, что оккупанты снова атаковали город с беспилотника. От вражеского дрона пострадали двое горожан.
Дословно ОВА: "У 40-летнего мужчины – взрывная травма и переломы костей ног, у 46-летнего - тоже взрывная травма, осколочные ранения туловища, рук и ног. Их госпитализировали".
Предыстория:
- Ночью около двух часов ночи российские войска обстреляли медико-социальное учреждение в Степановке Херсонской области, в результате чего пострадали две медицинские сестры.