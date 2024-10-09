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Оккупанты с беспилотника дважды атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина, еще двое пострадали

Анастасия ПроцСреда, 9 октября 2024, 13:07
Оккупанты с беспилотника дважды атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина, еще двое пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

9 октября оккупанты дважды атаковали Херсон с беспилотника по Херсону, в результате атак погиб пожилой мужчина, еще двое мужчин пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр ПрокудинХерсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в результате очередного удара вражеского беспилотника погиб пожилой мужчина. Оккупанты сбросили взрывчатку на херсонца, когда он ехал на велосипеде по улице города.

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Глава Херсонской ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Обновлено: Впоследствии в областной администрации сообщили, что оккупанты снова атаковали город с беспилотника. От вражеского дрона пострадали двое горожан.

Дословно ОВА: "У 40-летнего мужчины – взрывная травма и переломы костей ног, у 46-летнего - тоже взрывная травма, осколочные ранения туловища, рук и ног. Их госпитализировали".

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Предыстория:

Херсонбеспилотникижертвы
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