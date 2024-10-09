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В Ровно задержали организаторов схемы уклонения от мобилизации через МСЭК

Анастасия ПроцСреда, 9 октября 2024, 14:00
В Ровно задержали организаторов схемы уклонения от мобилизации через МСЭК
ФОТО: РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители разоблачили в Ровно масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. За 15-20 тысяч долларов фигуранты фальсифицировали медицинские документы, что позволяло военнообязанным мужчинам получать освобождение от военной службы.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, масштабную незаконную схему организовала руководитель местного агентства недвижимости вместе с двумя сотрудницами, которые привлекли к деятельности 26 медработников. Среди них были должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

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фото: СБУ

За денежное вознаграждение, участники схемы подделывали для военнообязанных мужчин документы, в которых говорилось о наличии серьезных заболеваний сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" колебалась от 15 до 20 тысяч долларов за одного клиента.

Для реализации преступного плана фигуранты полностью фальсифицировали медицинские истории уклонистов, в частности относительно их стационарного лечения. На основе этих поддельных документов врачебно-консультативные и медико-социальные комиссии выдавали заключения о непригодности "пациентов" к военной службе. Потенциальных клиентов находили через наработанные контакты агентства недвижимости, а полученные средства распределяли между участниками преступной группы.

 
ФОТО: РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Во время получения 16 700 долларов от очередного "клиента" правоохранители задержали трех организаторов схемы. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ровно изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн грн в разных валютах.

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ФОТО: РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения: двое из них будут находиться под стражей с возможностью внесения залога, а третья подозреваемая взята под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные к преступлению лица и их клиенты.

РовнопрокуратураСБУуклонисты
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