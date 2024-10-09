В Литве на мосту в Калининградскую область установили "зубы дракона"
В Литве установили "зубы дракона" на мосту через реку Неман, ведущему в российскую Калининградскую область.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса
Детали: По словам министра, в будущем мост дополнительно укрепят железными балками.
Сейчас литовская армия испытывает их, оценивая, как они сдерживают наступающую тяжелую технику.
"Укрепление идет по плану. Некоторые мосты будут укреплены, другие будут подготовлены к взрыву (только после получения данных разведки). Физические укрепления (противотанковые ежи, "зубы дракона") являются лишь вспомогательными и будут прикрываться огневой мощью. Если врага удастся остановить, он будет уничтожен", - написал Кащюнас.
Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.