Пока идет война, будет марафон "Единые новости" – Точицкий

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что пока в стране идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.

Источник: Точицкий в интервью Голосу Америки

Прямая речь министра: "Я говорил и говорю, что пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас".

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Детали: Он добавил, что встречался с коллегами из разных каналов и они во время разговора пришли к тому, что "это должен быть проект более образовательного характера, где мы будем больше объяснять, например, что есть украинская культура, что мы планируем делать, чтобы ее сохранить".

Министр также уверяет, что и в марафоне, и в деятельности Минкультуры нет никакой цензуры.

"Если в тех же Единых новостях происходит, скажем, разговор с тем или иным гостем, я не вижу и не помню, чтобы кто-то специально приглашал или не приглашал того или иного спикера. В своей работе я изначально общаюсь как с большинством в политике, так и с меньшинством", – сказал Точицкий.

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Он еще раз подчеркнул, что "пока идет война, Единые новости будут", но добавил, что это должен быть "более качественный продукт, чтобы это было интересно".

"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию сегодняшнего дня, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну", – подытожил Точицкий.

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