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Встреча Контактной группы в формате "Рамштайн" переносится – пресс-служба авиабазы

"Украинская правда"Среда, 9 октября 2024, 15:28
Встреча Контактной группы в формате Рамштайн переносится – пресс-служба авиабазы
Иллюстративное фото Офиса президента

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было состояться 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, в этот день не состоится.

Источник: пресс-служба авиабазы "Суспильному", передает "Европейская правда"

Детали: Пресс-служба подтвердила, что встречу отложили, и отметила, что ключевым фактором стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за непогоды в Соединенных Штатах. 

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Дословно: "Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайн, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится".

Детали: Новую дату должны объявить позже. 

Предыстория:

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  • Предполагалось, что президент США Джо Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября, которая впервые должна была бы собраться на уровне лидеров.
  • Однако 8 октября стало известно, что Байден отменил визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон", который должен накрыть южное побережье США.
  • Несмотря на заявления о "переносе" пока неизвестно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано на этой неделе. 

О причинах этого Европейская правда рассказывает в видео Почему отменили Рамштайн и что будет с "планом победы" Зеленского.

РамштайнБайден
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