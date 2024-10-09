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В Германии рассказали о планах поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T Украине

"Украинская правда"Среда, 9 октября 2024, 16:11
В Германии рассказали о планах поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T Украине
Фото: Getty Images

Германия на прошлой неделе передала Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальности.

Источник: руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг в интервью изданию RND, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Фройдинга, Германия продолжает оказывать Украине помощь на высоком уровне.

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"Только на прошлой неделе мы передали две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и SLS", – акцентировал он и отметил, что страна планирует поставить до конца года еще две системы ПВО.

Немецкий генерал заверил, что также продолжатся поставки легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

Предыстория:

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  • 20 августа в правительстве Германии заявили, что планируют до конца года поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
  • В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.
  • В комментарии для Bloomberg он уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.



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