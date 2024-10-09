В четверг будет сухо и +20 днем

В четверг 10 октября в Украине ожидаются переменная облачность и без осадков, лишь в Крыму и на Херсонщине днем местами кратковременный дождь и гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 7-12°, в восточных областях 4-9° тепла, в южной части 10-15°; днем 18-23°, в Карпатах 12-17°.

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В Киеве без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была 23,7° в 1907 г., самая низкая ночью -1,9° в 1890 г.