На Сумщине принудительно эвакуируют полтысячи детей с семьями

Координационный штаб по обязательной эвакуации населения принял решение о принудительной эвакуации 497 детей в Сумской области из-за опасности для их жизни.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram

Детали: Речь идет об обязательной эвакуации детей из 101 населенного пункта области: 90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района.

Реклама:

Предыстория: