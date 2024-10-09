На Сумщине принудительно эвакуируют полтысячи детей с семьями
Среда, 9 октября 2024, 17:27
Координационный штаб по обязательной эвакуации населения принял решение о принудительной эвакуации 497 детей в Сумской области из-за опасности для их жизни.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram
Детали: Речь идет об обязательной эвакуации детей из 101 населенного пункта области: 90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района.
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Предыстория:
- 30 сентября объявили об обязательной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно из 90 населенных пунктов 7 территориальных громад Сумского района.
- Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 12 августа сообщил, что с начала эвакуации из Сумщины удалось эвакуировать 19800 человек, около 2 тысяч из них – дети.
- В начале апреля 2024 года в двух территориальных громадах Сумской области объявили обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке.
- 23 мая из-за усиления обстрелов со стороны РФ власти Сумской области объявили об эвакуации людей из приграничных громад Ахтырского района.
- 13 мая в Сумской области начали эвакуировать людей из городов Белополье и Ворожба.