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В Едином реестре пропавших без вести насчитывается 49 тысяч человек, которые в розыске

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 18:41
В Едином реестре пропавших без вести насчитывается 49 тысяч человек, которые в розыске
Артур Добросердов. Фото с сайта МВД

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас в розыске находятся около 49 тысяч человек.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодня в Реестре есть более 59 тысяч записей, которые в себя включают, в том числе, тех лиц, которые разыскиваются, тех, которых уже разыскали, и записи по неидентифицированным телам, по которым сейчас идет расследование, проводятся экспертизы и делается все, чтобы идентифицировать, кто это. Сейчас более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах".

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Детали: Он отметил, что почти 8 тысяч человек уже были разысканы - то есть, уже было установлено их место нахождения (они вернулись в Украину или находятся в странах, с которыми у Украины есть действующие международно-правовые соглашения). То есть, эти 8 тысяч человек находятся в безопасности, и они - свободны.

Прямая речь: "Часть из тех лиц, которые разысканы - это, соответственно, идентифицированные тела, это люди, которые погибли в результате военной агрессии РФ. И по реестровым записям мы знаем, что 1769 человек, которые разыскиваются - это дети в возрасте до 18 лет".

Детали: По словам Добросердова, на базе подразделений полиции в разных областях Украины уже создано 20 центров розыска лиц, пропавших без вести.

война
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