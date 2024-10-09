Президент: Если РФ достигнет целей в Украине, она попытается дестабилизировать страны Балтии и Балканы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия достигнет своих целей в Украине, она будет пытаться дестабилизировать другие регионы Европы, в частности, Балтийский и Балканы.

Источник: Зеленский заявил во время выступления на третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который проходит в Дубровнике (Хорватия), передает Укринформ

Прямая речь: "Балканы помнят, что происходило у них, об этом помнит Европа. Украинское сопротивление российской агрессии – это еще один залог вашей дальнейшей стабильности. Если Россия достигнет своей цели, победит Украину, то, без сомнения, появятся новые, вроде московского, режимы.

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И московский режим будет в дальнейшем пытаться дестабилизировать Балтийский регион, Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она не смогла больше угрожать другим странам".