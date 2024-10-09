РФ ударила из авиации по Харькову и пригороду: пострадала женщина
Среда, 9 октября 2024, 19:19
Российские войска 9 октября ударили из тактической авиации по Харькову и пригороду, 81-летняя женщина получила ранение стеклом.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "9 октября около 15:30 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары с тактической авиации по Харькову и пригороду.
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В Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса по открытой местности. В шести многоквартирных домах выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина".
Детали: Также российские войска ударили по поселку Слатино, там повреждено не менее 10 частных жилых домов.
По предварительным данным правоохранителей, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПК.