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РФ ударила из авиации по Харькову и пригороду: пострадала женщина

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 19:19
РФ ударила из авиации по Харькову и пригороду: пострадала женщина
ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российские войска 9 октября ударили из тактической авиации по Харькову и пригороду, 81-летняя женщина получила ранение стеклом.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "9 октября около 15:30 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары с тактической авиации по Харькову и пригороду.

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ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА
 
ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса по открытой местности. В шести многоквартирных домах выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина".

Детали: Также российские войска ударили по поселку Слатино, там повреждено не менее 10 частных жилых домов.

По предварительным данным правоохранителей, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПК.

РосcияХарьковвойнаобстрел
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