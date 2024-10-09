Украина эвакуировала из Ливана 68 человек, среди них, в частности, граждане Чехии, Румынии и Молдовы

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны и Министерства иностранных дел эвакуировали из Ливана 68 человек, среди которых, в частности, граждане Чехии, Румынии и Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ГУР

Детали: Как рассказали разведчики, самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве. Удалось эвакуировать 28 украинцев, пятерых граждан Чехии, одного гражданина Румынии и восьмерых – Молдовы.

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фото - гур

фото - гур

Также Украине удалось эвакуировать граждан Аргентины, Мексики, Колумбии и Ливана.

ГУР отметило, что всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуированы 302 человека – 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

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В тот же день в Нидерландах приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что вскоре Турция проведет эвакуацию своих граждан из Ливана по морю.