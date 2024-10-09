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Умеров во Франции обсудил сотрудничество по производству оружия и боеприпасов

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 21:19
Умеров во Франции обсудил сотрудничество по производству оружия и боеприпасов
Фото - Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Умеров проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и передал список насущных потребностей украинской армии. Передал ему список потребностей, среди которых дополнительные снаряды и оружие. По словам министра, Франция готова оказать поддержку.

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Прямая речь: "Украинские военные одной из бригад уже проходят общевойсковые и профессиональные тренировки под руководством французских инструкторов, но Франция не останавливается на этом - она также поставляет технику и вооружение для этой бригады. Ожидаем, что этот подход переймут и другие партнеры".

"Обсудили начало французского формата сотрудничества по производству вооружения и боеприпасов".

Что предшествовало:

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Французский президент Эмманюэль Макрон показал в среду кадры с тренировок украинской бригады Анны Киевской, которая сейчас проходит учения на территории Франции.

Францияпомощь УкраинеВооруженные силыоружие
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