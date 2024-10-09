Умеров во Франции обсудил сотрудничество по производству оружия и боеприпасов

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Умеров проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и передал список насущных потребностей украинской армии. Передал ему список потребностей, среди которых дополнительные снаряды и оружие. По словам министра, Франция готова оказать поддержку.

Реклама:

Прямая речь: "Украинские военные одной из бригад уже проходят общевойсковые и профессиональные тренировки под руководством французских инструкторов, но Франция не останавливается на этом - она также поставляет технику и вооружение для этой бригады. Ожидаем, что этот подход переймут и другие партнеры".

"Обсудили начало французского формата сотрудничества по производству вооружения и боеприпасов".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Французский президент Эмманюэль Макрон показал в среду кадры с тренировок украинской бригады Анны Киевской, которая сейчас проходит учения на территории Франции.