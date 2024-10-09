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Зеленский и Макрон встретятся в Париже в четверг

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 22:33
Зеленский и Макрон встретятся в Париже в четверг
Зеленский и Макрон в феврале 2024 года. Фото - ОП

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Париже в четверг 10 октября.

Источник: Le Monde со ссылкой на объявление пресс-службы Елисейского дворца; "Европейская правда"

Детали: Двусторонние переговоры Зеленского и Макрона в Елисейском дворце планируются в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

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"Эта встреча будет возможностью для президента Республики вновь подтвердить решительную настроенность Франции продолжать оказывать дальнейшую непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу совместно с нашими партнерами", – отметили в коммюнике.

Как сообщалось, 9 октября Макрон в сопровождении французского и украинского министров обороны посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят учения в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.
Также неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Этот визит явно готовили под дату заседания формата "Рамштайн" на одноименной авиабазе 12 октября, которое в итоге отложили. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано на этой неделе.

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О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

МакронЗеленскийФранция
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