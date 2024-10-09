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Российские войска запустили ударные БпЛА с юга

Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 22:43
Российские войска запустили ударные БпЛА с юга
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 9 октября российская армия запустила ударные беспилотники с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:54 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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В 22:23 стало известно об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Кировоградской области.

В 22:38 военные предупредили, что вражеский БпЛА приближается к Кропивницкому с юга. Новые БпЛА с Херсонщины направляются на Николаевщину, северо-западным курсом.

В 23:25 появилась угроза для Черкасской области.

беспилотникивоздушная тревога
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