Российские войска запустили ударные БпЛА с юга

Вечером 9 октября российская армия запустила ударные беспилотники с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:54 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Реклама:

В 22:23 стало известно об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Кировоградской области.

В 22:38 военные предупредили, что вражеский БпЛА приближается к Кропивницкому с юга. Новые БпЛА с Херсонщины направляются на Николаевщину, северо-западным курсом.

В 23:25 появилась угроза для Черкасской области.