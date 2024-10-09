Генштаб: Россияне ведут обстрелы по территории Курской области

На фронте с начала суток состоялось 119 боевых столкновений, высокая интенсивность боевых действий остается на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 9 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив три ракеты, 58 авиаударов (сбросили 104 КАБ), также задействовали 694 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3324 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня четыре раза атаковали в районе Волчанска и Тихого.

Семнадцать раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

Районы населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское, что на Лиманском направлении, 18 раз были атакованы российскими захватчиками.

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Семь штурмовых действий в районе Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении.

Торецкое направление: здесь агрессоры при поддержке авиации 11 раз атаковали вблизи Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.

Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 25. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово.

За сегодня на Кураховском направлении состоялось больше всего боевых столкновений различной интенсивности, всего по состоянию на это время зафиксирована 31 попытка захватить наши позиции, три из которых продолжаются до сих пор.

6 раз агрессор штурмовал передний край нашей обороны в районах Богоявленки на Времовском направлении за сегодня.

На Приднепровском направлении четыре посягательства на позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 КАБ, и осуществили 165 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Курщины.