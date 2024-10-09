Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей

Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.

Источник: об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает "Радио Свобода", передает "Европейская правда"

Детали: Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.

Реклама:

"То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", – сказал Абдалла.

Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Там их "перевоспитывают", чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба "Радио Свобода".

РЕКЛАМА:

Как известно, еще в июне 2023 года генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

В прошлом году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

Также читайте материал: Гаага для Лукашенко: что означает обвинение белорусского диктатора в международных преступлениях.