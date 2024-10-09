Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 9 октября 2024, 23:46
Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей
Фото - khpg.org

Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.

Источник: об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает "Радио Свобода", передает "Европейская правда"

Детали: Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.

Реклама:

"То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", – сказал Абдалла.

Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Там их "перевоспитывают", чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба "Радио Свобода".

РЕКЛАМА:

Как известно, еще в июне 2023 года генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

В прошлом году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

Также читайте материал: Гаага для Лукашенко: что означает обвинение белорусского диктатора в международных преступлениях.

судБеларусьдепортация дети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Зачем?": Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС

Очередное военное преступление РФ: оккупанты расстреляли раненого бойца ВСУ

Зеленский: Делегация США приедет в Украину для обсуждения Плана победы

Тигипко купил Idea Bank

В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

Все новости...
суд
Bihus.Info: Судья Верховного суда проживает в коттедже за 18 млн грн, который записан на тещу
"ГУРовская" компания-специмпортер, которая должна была поставлять оружие, задолжала государству более 800 миллионов 
Россия собирается отправить на войну против Украины десятки тысяч подсудимых — СМИ
Последние новости
20:40
Правительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение
20:14
Ляшко выразил надежду, что вакцинироваться от гриппа в аптеках можно будет уже в этом году
20:04
Зеленский считает предложенные модели экономического бронирования несправедливыми
20:00
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
19:46
"Пора проснуться": глава МИД Украины призвал Запад отреагировать на военных КНДР в России
19:36
Зеленский: Я исключаю момент с экспортом дронов, он очень опасен
19:35
10 признаков, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем после родов
19:11
ФутболЗидан является одним из кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
19:02
На Windows появилась программа ChatGPT - пока только для платных пользователей
18:59
Солнце достигло пика своей активности за последние 11 лет: как это повлияет на Землю
Все новости...
Реклама:
Реклама: