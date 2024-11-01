Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ сообщает о 150 боевых столкновениях на линии фронта, 56 из которых произошли на Кураховском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали За минувшие сутки произошло 150 боевых столкновений, оккупанты нанесли два ракетных удара, применив четыре ракеты, 35 авиационных ударов с применением 62 КАБов, 490 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение прошлого дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. Потери врага за четверг на направлении составили 114 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, 25 БпЛА, шесть единиц автомобильного и четыре единицы специального транспорта. Также украинские защитники значительно повредили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и три автомобиля.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 15 атак. Активность противник проявлял в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

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Враг три раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В течение четверга оккупанты атаковали в районе Торецка, идет бой.

На Покровском направлении с начала суток в районах Луча, Лисовки и Вишневого украинские войска отражали 23 наступательных и штурмовых действий врага. Два из них еще продолжаются. Защитники принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за 31 октября враг потерял 320 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две две артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, пункт управления БпЛА, мотоцикл и два автомобиля. Кроме того, танк, артиллерийская система и ББМ врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 56 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.

На Времовском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Богоявленки и Трудового.

На Ореховском направлении украинские войска остановили две атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.

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