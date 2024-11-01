Прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей

Прокуратура Харьковской области показала и прокомментировала последствия российских обстрелов Киевского района Харькова и города Дергачи.

Источник: комментарий представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко

Прямая речь: "Россияне нанесли удар по городу Дергачи и Харькову.

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В Дергачах - по гражданскому предприятию, в результате взрыва три человека получили телесные повреждения.

Харківська обласна прокуратура показала і прокоментувала наслідки обстрілу Київського району Харкова і Дергачів

Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/ae7ZPOesdC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2024

В Харькове - попадание по Киевскому району, по частной жилой застройке..."

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Что предшествовало: 31 октября вечером россияне ударили КАБами по гражданскому предприятию в городе Дергачи и окрестностях Харькова, в результате атаки пострадали мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками на предприятии и еще три человека.