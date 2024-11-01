Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений

разрушения на Сумщине в результате российских обстрелов, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 49 обстрелов более 10 общин Сумской области, ранен человек, много повреждений.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская громады".

Реклама:

Детали По Свесской громаде враг бил из артиллерии и минометов, 4 взрыва.

На территорию Шалигинской громады россияне сбросили 5 мин. Также нанесли удар FPV-дронами, 7 взрывов.

По Юнаковской громаде были артиллерийские обстрелы, 11 взрывов.

РЕКЛАМА:

На территорию Белопольской общины оккупанты сбросили 15 мин. Также россияне ударили из артиллерии и FPV дроном, в результате удара поврежден частный дом.

Миропольскую общину атаковали КАБ, 1 взрыв.

На Великописаревскую громаду произошел сброс взрывных устройств с БпЛА и обстрел FPV-дронами - 6 взрывов.

В Краснопольской громаде прозвучало 9 взрывов. Россияне осуществили сброс взрывных устройств с помощью БпЛА, минометный обстрел, пуск КАБ - 9 взрывов. В результате авиационного удара КАБ ранен 1 гражданский человек, повреждены 7 нежилых помещений, админздание, 2 магазина; 2 двухэтажных многоквартирных жилых дома; крыши, окна, фасады, заборы 5 домохозяйств.

В Есманьской громаде зафиксировали удар FPV-дронами, артобстрел - 3 взрыва.

По Середино-Будской громаде был удар FPV-дронами, минометный обстрел В общем - 15 взрывов. В результате удара повреждено нежилое помещение.

По Хотинской общине оккупанты били FPV-дронами, 2 взрыва.

В Дружбовской громаде тоже зафиксировали удар FPV-дроном, 1 взрыв.