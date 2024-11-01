Количество жертв наводнения в Испании возросло до 158 жертв

В результате наводнения в Испании погибли по меньшей мере 158 человек, однако количество жертв может возрасти.

Источник The Associated Press

Детали: В четверг экипажи искали тела в застрявших автомобилях и затопленных зданиях, а жители спасали, что могли, из своих разрушенных домов после ужасных наводнений в Испании, которые унесли по меньшей мере 158 жизней, причем 155 смертей было подтверждено только в восточной Валенсии.

Реклама:

Издание отмечает, что это самая смертоносная природная катастрофа в Испании за всю историю ее существования.

Ущерб, нанесенный непогодой в конце вторника и в начале среды, напоминал последствия цунами, а те, кто выжил, были вынуждены собирать обломки, оплакивая своих близких.

Дословно АР: "Автомобили были нагромождены друг на друга, как кубики домино, вырванные с корнями деревья, оборванные линии электропередач и предметы домашнего обихода - все это погрязло в грязи, покрывшей улицы в десятках населенных пунктов Валенсии, региона к югу от Барселоны на побережье Средиземного моря".

РЕКЛАМА:

Детали В публикации добавляют, что количество жертв может возрасти, поскольку неустановленное количество людей до сих пор считается пропавшим без вести.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что количество погибших в результате сильнейших за последние десятилетия наводнений на востоке и юге Испании возросло до 95 по состоянию на вечер среды, 30 октября.