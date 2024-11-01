Канада готовит новые санкции против РФ из-за депортации украинских детей

Канада планирует объявить против Федерации новый пакет санкций из-за незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по завершении конференции по Формуле мира, цитирует Укринформ

Прямая речь Жоли: "Вчера представитель США объявил о новых санкциях против России, связанные преимущественно с депортированными детьми.

Реклама:

Мы сейчас занимаемся координацией наших санкций с США и Евросоюзом".

Детали Жоли добавила, что Канада стремится и в дальнейшем оказывать на Россию "максимальное давление".

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал удвоить усилия в поддержке Украины.