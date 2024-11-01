Канада готовит новые санкции против РФ из-за депортации украинских детей
Пятница, 1 ноября 2024, 06:42
Канада планирует объявить против Федерации новый пакет санкций из-за незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.
Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по завершении конференции по Формуле мира, цитирует Укринформ
Прямая речь Жоли: "Вчера представитель США объявил о новых санкциях против России, связанные преимущественно с депортированными детьми.
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Мы сейчас занимаемся координацией наших санкций с США и Евросоюзом".
Детали Жоли добавила, что Канада стремится и в дальнейшем оказывать на Россию "максимальное давление".
Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал удвоить усилия в поддержке Украины.