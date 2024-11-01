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Россия заявила о сбитии 83 беспилотников

Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 07:10
Россия заявила о сбитии 83 беспилотников
ILLUSTRATIVE PHOTO BY GETTY IMAGES

Российское минобороны заявляет, что якобы ночью на 1 ноября сбили 83 БпЛА самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне уверяют, что якобы дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотных летательных аппарата.

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Оккупанты отчитались о сбитии 36 БПЛА над территорией Курской области, 20  над территорией Брянской области, 12  над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Воронежской области, четыре  над территорией Орловской области и три - над территорией Белгородской области.

Росcиябеспилотники
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