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В Конгрессе призывают США и НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 08:22
В Конгрессе призывают США и НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

По мнению председателя комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера, США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Тернер также считает, что Украина должна отвечать на атаки России ударами оружием союзников по объектам вглубь российской территории.

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Он отметил, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаки на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее", – отметил Тернер.

По его словам, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

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"И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", – добавил конгрессмен.

Тернер подчеркнул, что решение об атаке на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободными от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", – отметил он.

Представители США накануне заявили, что около восьми тысяч военных Северной Кореи сейчас находятся на территории Курской области.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю реакцию западных стран на привлечение военных КНДР нулевой.

СШАКНДРУкраинавойна
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