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Генштаб: оккупанты за сутки совершили 170 атак на позиции Сил обороны Украины

Иван ДьяконовПятница, 1 ноября 2024, 08:37
Генштаб: оккупанты за сутки совершили 170 атак на позиции Сил обороны Украины
иллюстативное фото: Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили 170 штурмовых атак на позиции Сил обороны Украины, сосредоточившись на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБ, применил 1366 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4241 обстрел, из них 160 из РСЗО".

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Детали: За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак на позиции наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

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На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций, на Приднепровском направлении – четыре раза. Оккупанты активно задействовали штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Харьковском, Торецком, Ореховском и Краматорском направлении враг штурмовал украинские позиции по три раза.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области России. Авиация оккупантов за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Генштаббоевые действиявойна
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