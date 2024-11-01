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Опрос: 54% немцев поддерживает идею досрочных парламентских выборов

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 09:44
Опрос: 54% немцев поддерживает идею досрочных парламентских выборов
Иллюстративное фото: Getty Images

Опрос ARD-DeutschlandTREND показал, что 54% граждан Германии выступают за проведение досрочных всеобщих выборов на фоне усиления разговоров о расколе в правящей коалиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Только 41% респондентов выступает за то, чтобы коалиция канцлера Олафа Шольца, состоящая из СДПГ, "зеленых" и свободных демократов (СвДП), сохранилась до очередных выборов 28 сентября 2025 года.

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Больше всего поддерживают идею досрочных выборов сторонники ультраправой "Альтернативы для Германии" (93%) и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" (75%).

Среди представителей главной оппозиционной силы – блока Христианских демократов и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) – за досрочные выборы высказались 69 %.

По данным опроса, проведенного компанией Infratest dimap среди 1 333 избирателей с понедельника по среду, удовлетворенность федеральным правительством в целом снижается. Лишь 14% очень довольны или довольны его работой – на пять процентных пунктов меньше, чем в начале октября.

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Доля же тех, кто менее или совсем не доволен, выросла на шесть процентных пунктов и достигла 85%.

Согласно опросу, поддержка ХДС/ХСС составляет 34% – на три процентных пункта больше, чем месяц назад.

Поддержка СДПГ осталась на прежнем уровне – 16%, а "АдГ" – 17%.

Зеленые потеряли два процентных пункта и сейчас имеют поддержку 11% опрошенных. Также два процентных пункта потерял "Альянс Сары Вагенкнехт", который сейчас поддерживают 6% респондентов.

Напомним, в начале октября министр финансов Кристиан Линднер высказывал сомнения по поводу жизнеспособности правительственной коалиции.

Перед тем вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий заявлял, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.

На фоне слухов о все большем расколе в правящей коалиции глава Минобороны Борис Писториус призвал правительство к единству.

опросГермания
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