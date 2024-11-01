"Афанасий" на службе ФСБ: бывший депутат "регионал" наводил удары на Сумщину

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны и призывал россиян бомбить город.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Олег Куцепал фото, предоставленное УП источником

Детали: Им оказался 48-летний экс-депутат Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов".

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По словам источника "Украинской правды", речь идет о экс-депутате Олеге Куцепале.

По данным следствия, во исполнение задания сотрудника спецслужбы РФ мужчина на собственном авто объезжал местность и фиксировал локации и направление перемещения украинских военных, которые защищают приграничье Сумщины.

Используя псевдоним "Афанасий", подозреваемый с помощью одного из мессенджеров отправлял полученные данные кадровому сотруднику управления ФСБ РФ по Брянской области (по данным СБУ, экс-депутата дистанционно завербовала ФСБ в июле 2024 года).

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В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил россиян как можно быстрее наносить удары по городу, в частности по зданиям ТЦК, отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления экс-депутата и задержали его по месту жительства в Шостке.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.