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Генштаб: В октябре РФ выпустила более 2000 ударных БПЛА по Украине

Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 11:00
Генштаб: В октябре РФ выпустила более 2000 ударных БПЛА по Украине
иллюстрация Генштаба

В октябре этого года российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Источник: статистика Генштаба ВСУ

Детали: Из этих вражеских воздушных средств поражения 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локально потеряно, еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства.

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В целом, с начала 2024 года, по данным Генштаба, противник запустил по территории Украины 6987 ударных БПЛА.

Преимущественно, вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Дословно: "Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства. 

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Зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы продолжают круглосуточно защищать украинское небо".

Напомним: В ночь на 1 ноября Россия запустила по Украине 48 ударных БпЛА и беспилотников неустановленного типа и нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 - 31 вражеский дрон и 1 ракету Силам обороны удалось уничтожить.

ШахедбеспилотникиРосcиявойна
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