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Польша начала строительство линии укреплений на границах с РФ и Беларусью

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 11:36
Польша начала строительство линии укреплений на границах с РФ и Беларусью
Туск. фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о строительстве системы оборонительных укреплений на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный Щит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Туска в X (Twitter)

Детали: Туск также опубликовал фотографию, на которой изображена работающая строительная техника.

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"Начато строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией", – так подписал снимок глава правительства Польши.

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Проект "Восточный щит" был представлен в мае. В середине октября на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) состоялись первые испытания элементов "Щита".

Проект предусматривает строительство различных типов укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах Польши с Россией и Беларусью.

Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывания систем противодействия беспилотникам.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – „Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 миллиардов злотых, польское правительство приняло 10 июня на выездном заседании в Белостоке.

В октябре заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны".

ПольшаРосcияБеларусь
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