Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче истребителей МиГ.

Источник: заявление Сикорского приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя слова Зеленского, глава польского МИД указал на объемы предоставленной его страной помощи, а также тот факт, что Россия угрожает и Польше.

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Прямая речь: "Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна".

Детали: Сикорский напомнил, что напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", – добавил Сикорский.

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