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Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна

Ирина Кутелева, Иван ДьяконовПятница, 1 ноября 2024, 11:54
Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче истребителей МиГ.

Источник: заявление Сикорского приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя слова Зеленского, глава польского МИД указал на объемы предоставленной его страной помощи, а также тот факт, что Россия угрожает и Польше.

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Прямая речь: "Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна".

Детали: Сикорский напомнил, что напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", – добавил Сикорский.

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Предистория:

  • Накануне Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.
  • В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.
  • Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.
  • Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.

оружиеПольша
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