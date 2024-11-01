В воскресенье в Украине похолодает, ночью возможен мокрый снег

Дождливая погода будет в Украине 2 ноября, в воскресенье похолодает, на северо-востоке ожидается небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью в субботу в западных, северных областях, днем в Украине небольшой дождь, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10° тепла; днем 9-14°, на юге страны до 19°, в западных и северных областях 5-10°.



В столице 2 ноября небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла.



В воскресенье в Украине без осадков, но на северо-востоке страны ночью небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части до 11°.



Прогноз погоды по Киеву на 3 ноября – без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° выше ноля.

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