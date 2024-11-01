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На Житомирщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у жены военного

Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 12:26
На Житомирщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у жены военного
ФОТО: ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В Бердичеве Житомирской области задержали двух мужчин, которые требовали 50 тыс. грн от жены военнослужащего ВСУ и угрожая ей расправой.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, подозреваемые „выбивали" несуществующий долг с гражданской жены военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Один из них имеет судимость за мошенничество и обвиняется в краже".

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ФОТО: ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что в сентябре 2024 года двое вымогателей назначили встречу женщине, требуя от нее 50 тысяч гривен. Женщина отрицала любое наличие долга, однако мужчины пригрозили ей физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации.

 
ФОТО: ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Под психологическим давлением потерпевшая была вынуждена сдать в ломбард свой ноутбук, чтобы частично удовлетворить требования. Злоумышленники требовали остальную сумму, установив окончательный срок оплаты, и пригрозили насилием, если она обратится к правоохранителям. Напуганная женщина собрала еще 10 тысяч гривен, которые передала вымогателям на очередной встрече.

 
ФОТО: ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

После передачи денег обоих мужчин задержали на месте в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Житомирская областьденьгипрокуратура
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