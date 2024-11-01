Россияне ударили по Днепру: возник пожар
Пятница, 1 ноября 2024, 13:26
Днем 1 ноября российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего возник пожар.
Источник: глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак в Telegram, "Суспільне Дніпро"
Прямая речь Лысака: "Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем".
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Детали: Корреспонденты "Суспільного" передают, что в одном из районов города наблюдается задымление, в домах повылетали стекла.
В 12.23 и 12.25 Воздушные силы предупреждали о скоростных целях врага на Днепропетровщине.