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В Латвии задержали украинцев, перевозивших мигрантов в автобусе якобы Погранслужбы

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 13:44
В Латвии задержали украинцев, перевозивших мигрантов в автобусе якобы Погранслужбы
фото с сайта lsm

В Латвии задержали двух перевозчиков и 25 нелегальных мигрантов, которые использовали микроавтобус с фальсифицированными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Детали: Во время проверки документов выяснилось, что оба перевозчика являются гражданами Украины.

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Установлено, что мужчины пытались перевезти 25 человек азиатского происхождения, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Государственная пограничная служба возбудила в отношении перевозчиков уголовное дело.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что такие случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды.

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"Если взять случай в Айзкраукли, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", – сказал Козловскис.

Предыстория:

  • В начале октября на территории Латвии прошла масштабная спецоперация, во время которой были задержаны и возвращены обратно в Беларусь более 40 человек, которые нелегально пересекли границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.
  • Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, комментируя спецоперацию, заявил, что нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами.

Латвия
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