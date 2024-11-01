В Латвии задержали украинцев, перевозивших мигрантов в автобусе якобы Погранслужбы

В Латвии задержали двух перевозчиков и 25 нелегальных мигрантов, которые использовали микроавтобус с фальсифицированными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Детали: Во время проверки документов выяснилось, что оба перевозчика являются гражданами Украины.

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Установлено, что мужчины пытались перевезти 25 человек азиатского происхождения, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Государственная пограничная служба возбудила в отношении перевозчиков уголовное дело.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что такие случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды.

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"Если взять случай в Айзкраукли, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", – сказал Козловскис.

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