В Латвии задержали украинцев, перевозивших мигрантов в автобусе якобы Погранслужбы
В Латвии задержали двух перевозчиков и 25 нелегальных мигрантов, которые использовали микроавтобус с фальсифицированными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM
Детали: Во время проверки документов выяснилось, что оба перевозчика являются гражданами Украины.
Установлено, что мужчины пытались перевезти 25 человек азиатского происхождения, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
Государственная пограничная служба возбудила в отношении перевозчиков уголовное дело.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что такие случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды.
"Если взять случай в Айзкраукли, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", – сказал Козловскис.
Предыстория:
- В начале октября на территории Латвии прошла масштабная спецоперация, во время которой были задержаны и возвращены обратно в Беларусь более 40 человек, которые нелегально пересекли границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.
- Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, комментируя спецоперацию, заявил, что нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами.