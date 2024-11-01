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ГБР: Полковник медслужбы оформил жене миллион "боевых" в тылу

Анастасия ПроцПятница, 1 ноября 2024, 14:03
ГБР: Полковник медслужбы оформил жене миллион боевых в тылу
фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику медицинской службы, который помог получить почти 1 миллион гривен боевых выплат своей жене, которая находилась в тылу.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что в июне 2022 года полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ отправился на Восток Украины для выполнения боевых задач, тогда как его жена, которая не была военнослужащей, оставалась дома с ребенком.

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В июле 2023 года полковник в сговоре с командиром медицинской роты "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение.

Указано, что женщина ни разу не появлялась на месте дислокации, однако с помощью фальсифицированных документов ежемесячно получала боевые выплаты.

За восемь месяцев такой фиктивной службы она незаконно получила около 1 миллиона гривен.

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Полковнику, его жене и командиру медицинской роты сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Командира медицинской роты также подозревают в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба.

ГБР
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