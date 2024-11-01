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В Донецкой области открыли памятную стелу в честь Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Иван ДьяконовПятница, 1 ноября 2024, 14:20
В Донецкой области открыли памятную стелу в честь Героя Украины Дмитрия Да Винчи Коцюбайло

В Донецкой области в день рождения Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который погиб в боях против российских оккупантов, открыли памятную стелу в его честь.

Источник: пресс-служба отдельного батальона "Вовки Да Вінчі" в Facebook

Дословно: "Сегодня в день рождения "Да Винчи" в Донецкой области состоялось торжественное открытие памятной стелы в его честь. Установление этого мемориала именно в этом регионе имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий воевал против российского захватчика с 2014 года до 2023 года, когда героически погиб, защищая Украину".

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Фото:
Фото: "Вовки да Вінчі"

Детали: В батальоне отметили, что Коцюбайло всегда объединял людей вокруг идеи борьбы за свободу Украины. Его харизма, лидерство и решительность вдохновляли собратьев и волонтеров, помогали создавать крепкий боевой коллектив. И до сих пор, после его героической гибели, память о нем продолжает объединять всех, кто ценит его подвиг и делает все для будущего Украины.

Дословно: ""Да Вінчі" стал настоящим символом мужества и преданности своей стране, первым добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины при жизни. Он верил в свободу и суверенитет Украины, отдавал все свои силы, защищая ее независимость, особенно в Донецкой области, где прошли большинство лет его борьбы.

Открытие стелы в его честь является проявлением глубокого уважения к его подвигу. Это место будет напоминанием о жертвенности и силе духа тех, кто борется за свободную Украину, и важностью помнить и чтить героев, которые отдали свою жизнь за нашу общую свободу".

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Фото:
Фото: "Вовки да Вінчі"

Детали: Памятную стелу создал украинский художник Александр Комяхов, который также является автором визуальной айдентики батальона "Вовки Да Вінчі" и боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам Коцюбайло.

Предыстория:

  • 7 марта 2023 года на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Вінчі".
  • Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Вовки Да Вінчі" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.
  • "Да Вінчі" находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.
  • После выздоровления, через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.
  • В феврале 2024 года батальон "Вовки Да Вінчі", который ранее возглавлял Дмитрий Коцюбайло, присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Новым командиром назначили Сергея Филимонова.

Донецкая область
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