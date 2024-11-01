В Донецкой области открыли памятную стелу в честь Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
В Донецкой области в день рождения Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который погиб в боях против российских оккупантов, открыли памятную стелу в его честь.
Источник: пресс-служба отдельного батальона "Вовки Да Вінчі" в Facebook
Дословно: "Сегодня в день рождения "Да Винчи" в Донецкой области состоялось торжественное открытие памятной стелы в его честь. Установление этого мемориала именно в этом регионе имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий воевал против российского захватчика с 2014 года до 2023 года, когда героически погиб, защищая Украину".
Детали: В батальоне отметили, что Коцюбайло всегда объединял людей вокруг идеи борьбы за свободу Украины. Его харизма, лидерство и решительность вдохновляли собратьев и волонтеров, помогали создавать крепкий боевой коллектив. И до сих пор, после его героической гибели, память о нем продолжает объединять всех, кто ценит его подвиг и делает все для будущего Украины.
Дословно: ""Да Вінчі" стал настоящим символом мужества и преданности своей стране, первым добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины при жизни. Он верил в свободу и суверенитет Украины, отдавал все свои силы, защищая ее независимость, особенно в Донецкой области, где прошли большинство лет его борьбы.
Открытие стелы в его честь является проявлением глубокого уважения к его подвигу. Это место будет напоминанием о жертвенности и силе духа тех, кто борется за свободную Украину, и важностью помнить и чтить героев, которые отдали свою жизнь за нашу общую свободу".
Детали: Памятную стелу создал украинский художник Александр Комяхов, который также является автором визуальной айдентики батальона "Вовки Да Вінчі" и боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам Коцюбайло.
Предыстория:
- 7 марта 2023 года на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Вінчі".
- Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Вовки Да Вінчі" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.
- "Да Вінчі" находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.
- После выздоровления, через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.
- В феврале 2024 года батальон "Вовки Да Вінчі", который ранее возглавлял Дмитрий Коцюбайло, присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Новым командиром назначили Сергея Филимонова.