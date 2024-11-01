Разведка Эстонии оценила последствия привлечения солдат КНДР на войне против Украины

Северокорейские подразделения, которые начали прибывать на украинский фронт, вероятно, понесут большие потери и не изменят ситуацию на поле боя.

Источник: командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, цитирует ERR , передает " Европейская правда "

Детали: Комментируя прибытие северокорейских военных в Курскую область, Кивисельг отметил, что военные КНДР, вероятно, прибыли туда в начале октября, где прошли предварительную подготовку, которая длилась от двух до четырех недель.

Реклама:

После этого, по его словам, "началась их передислокация на украинский фронт".

Прямая речь: "Ожидается, что в целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель", – считает представитель эстонской разведки.

Детали: Он отметил, что, как правило, северокорейские солдаты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, а это означает, что они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "И так же их подготовка не предусматривает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор", – подчеркнул Кивисельг.

Детали: Однако, по словам Кивисельга, не исключено, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.

"Несмотря на это, текущая оценка разведки остается такой, что это развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению военного, это не принесет больших изменений на фронт.

Прямая речь: "Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может принести некоторые изменения на линии фронта".

Предистория: