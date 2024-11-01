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Разведка Эстонии оценила последствия привлечения солдат КНДР на войне против Украины

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовПятница, 1 ноября 2024, 14:42
Разведка Эстонии оценила последствия привлечения солдат КНДР на войне против Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Северокорейские подразделения, которые начали прибывать на украинский фронт, вероятно, понесут большие потери и не изменят ситуацию на поле боя.

Источник: командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, цитирует ERR, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя прибытие северокорейских военных в Курскую область, Кивисельг отметил, что военные КНДР, вероятно, прибыли туда в начале октября, где прошли предварительную подготовку, которая длилась от двух до четырех недель.

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После этого, по его словам, "началась их передислокация на украинский фронт".

Прямая речь: "Ожидается, что в целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель", – считает представитель эстонской разведки.

Детали: Он отметил, что, как правило, северокорейские солдаты подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, а это означает, что они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

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Прямая речь: "И так же их подготовка не предусматривает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор", – подчеркнул Кивисельг.

Детали: Однако, по словам Кивисельга, не исключено, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт.

"Несмотря на это, текущая оценка разведки остается такой, что это развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению военного, это не принесет больших изменений на фронт.

Прямая речь: "Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может принести некоторые изменения на линии фронта".

Предистория:

  • По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю реакцию западных стран на привлечение военных КНДР нулевой.
  • Также писали, что глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер убежден, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.

разведкаЭстонияРосcиявойна
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