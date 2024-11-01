Украина осудила КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, который состоялся 31 октября 2024 года.

Источник: комментарий МИД Украины

Детали: В МИД отмечают, что этот запуск является очередной провокацией, которая подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в мире в целом.

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Дословно: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом".

Детали: В МИД говорят, что запуск ракеты, достигшей рекордной высоты по сравнению с предыдущими испытаниями, свидетельствует о прогрессе в ракетной программе КНДР.

Дословно: "Призываем партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам – от повышения санкционного давления на Москву и Пхеньян до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы, представленного Президентом Владимиром Зеленским".

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