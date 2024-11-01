Украина осудила КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии
Министерство иностранных дел Украины решительно осудило очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, который состоялся 31 октября 2024 года.
Источник: комментарий МИД Украины
Детали: В МИД отмечают, что этот запуск является очередной провокацией, которая подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в мире в целом.
Дословно: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом".
Детали: В МИД говорят, что запуск ракеты, достигшей рекордной высоты по сравнению с предыдущими испытаниями, свидетельствует о прогрессе в ракетной программе КНДР.
Дословно: "Призываем партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам – от повышения санкционного давления на Москву и Пхеньян до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы, представленного Президентом Владимиром Зеленским".
Предыстория:
- США осудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, которая была запущена в сторону Японии. Согласно заявлению представителя администрации президента США, этот запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".
- Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.
- Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.
- Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.