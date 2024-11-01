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Украина осудила КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии

Иван ДьяконовПятница, 1 ноября 2024, 15:00
Украина осудила КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, который состоялся 31 октября 2024 года.

Источник: комментарий МИД Украины

Детали: В МИД отмечают, что этот запуск является очередной провокацией, которая подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в мире в целом.

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Дословно: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом".

Детали: В МИД говорят, что запуск ракеты, достигшей рекордной высоты по сравнению с предыдущими испытаниями, свидетельствует о прогрессе в ракетной программе КНДР.

Дословно: "Призываем партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам – от повышения санкционного давления на Москву и Пхеньян до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы, представленного Президентом Владимиром Зеленским".

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Предыстория:

  • США осудили испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, которая была запущена в сторону Японии. Согласно заявлению представителя администрации президента США, этот запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".
  • Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.
  • Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.
  • Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.

КНДРМИД
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