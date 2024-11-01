В Германии объяснили, почему происходят задержки с поставками Украине западного оружия

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что поставки Украине западного оружия зависят не столько от финансов, сколько от наличия соответствующих систем.

Источник: "Европейская правда"; „Укринформ", который цитирует Гебештрайта

Детали: Как акцентировал Гебештрайт - вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, в каком объеме это возможно.

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"Всегда есть ограничения, обусловленные не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений", - подчеркнул он.

Представитель отметил, что Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.

Он заверил, что ФРГ постоянно проводит ревизию того, что еще может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен две недели назад.

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Как передали журналисты, отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе предоставления Украине немецкого дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских военных, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".

"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал", – подчеркнул правительственный представитель.

Он также исключил возможность поддержки правительством ФРГ идеи отправки в Украину солдат западных армий.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

Недавно глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Накануне Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских войск в войне России против Украины.