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На ж/д вокзале в Сербии обвалилась крыша: есть погибшие и пострадавшие

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 16:29
На ж/д вокзале в Сербии обвалилась крыша: есть погибшие и пострадавшие
фото из соцсети Х

В городе Нови Сад на севере Сербии обвалилась часть внешней крыши железнодорожного вокзала, в результате чего есть погибшие и раненые.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал Nova

Детали: По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, который прибыл на место происшествия, из-под завалов извлекли по меньшей мере восемь тел. Кроме того, два человека получили ранения, еще двух раненых пытаются достать из-под завалов.

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Очевидцы рассказывали, что во время обвала крыши под ним на скамейках сидело много людей, поэтому общее количество пострадавших, вероятно, будет расти.

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На месте происшествия в Нови-Саде находятся кареты скорой помощи и, по словам главы сербского МВД, по меньшей мере 80 спасателей.

Также сообщается, что в город уже отправился президент Сербии Александар Вучич.

Железнодорожный вокзал в Нови-Саде открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик, пишет Nova. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

Напомним: В июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона.

Сербиячрезвычайное происшествие
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