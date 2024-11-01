СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука

Служба безопасности Украины разоблачила псевдожурналиста, который публиковал заказные пропагандистские материалы в пользу государства-агрессора.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Задержан "политэксперт", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука, где регулярно продвигал нарративы Кремля.

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Злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту вражескую ячейку. Тогда были задержаны двое участников российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено о заочном подозрении.

После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевской области "залег на дно" и пытался скрываться от правосудия, используя различные места жительства в Украине".

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Сергее Белашко, он был задержан 31 октября.

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фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в совершении государственной измены, разжигании религиозной вражды, оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Фигурант дела задержан по месту жительства в Киеве, уточняют прокуроры. Во время проведенных обысков у него обнаружили проекты статей, написанных по заказу российских кураторов.