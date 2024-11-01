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Киеву окончательно вернули "тренировочную базу" охранников Медведчука

Валентина РоманенкоПятница, 1 ноября 2024, 17:28
Киеву окончательно вернули тренировочную базу охранников Медведчука
фото Bihus.info

Право собственности на недвижимость на Трухановом острове, которая использовалась как тренировочная база для охранников экс-нардепа Виктора Медведчука, зарегистрировали за Киевсоветом.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Сейчас судебное решение реально выполнено - зарегистрировано за Киевским городским советом право собственности на спорное недвижимое имущество, которое отныне будет использоваться для удовлетворения нужд общества столицы".

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Детали: Прокуратура установила, что на земельном участке коммунальной формы собственности площадью 1,1 га на Трухановом острове в Киеве находится самовольно построенное недвижимое имущество площадью почти 500 кв. м, которое использовалось коммерческой частной структурой.

Земельный участок, который относится к землям водного фонда, в законном порядке Киевским городским советом никому не отводился, документы, которые дают право выполнять там строительные работы, не выдавались и не регистрировались.

В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании права собственности за Киевским городским советом на указанную самовольно построенную недвижимость. Этот иск прокуратуры в конце 2023 года удовлетворен Хозяйственным судом города Киева. Сейчас же это решение суда реально выполнено.

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Что предшествовало: Этот объект недвижимости был предметом журналистских расследований, в частности журналистов BIHUS.info в 2019 году. Они рассказывали о том, как в рекреационной зоне на Трухановом острове размещена тренировочная база фирмы, занимающейся охраной Виктора Медведчука и его имений. Территория была огорожена забором, за которым обустроили спортплощадку, брезентовую палатку и многоэтажную постройку.

КиевземляМедведчукпрокуратура
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