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Три конгрессмена США приехали в Киев

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 18:21
Три конгрессмена США приехали в Киев
Фото из соцсети Х Бриджит Бринк

В Киев в пятницу, 1 ноября, прибыли конгрессмены Соединенных Штатов Америки Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Отметим, Майк Роджерс – из Республиканской партии и конгрессмен от Алабамы.

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Джерри Карл – также конгрессмен Алабамы и республиканец, а Майк Квигли – представитель Демократической партии и конгрессмен от штата Иллинойс.

Бринк проинформировала, что их первой остановкой стала Национальная полиция.

"Нашей первой остановкой стала Национальная полиция, где мы воочию увидели, как помощь США меняет ситуацию в поддержку свободы и демократии Украины", – отметила она.

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Напомним, в понедельник, 21 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

КиевСША
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