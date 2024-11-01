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Лавров пожаловался, что турецкое оружие "убивает российских военных" в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 18:45
Лавров пожаловался, что турецкое оружие убивает российских военных в Украине
Лавров. Фото - Getty Images

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление из-за того, что Турция продолжает помогать Украине поставками военной техники.

Источник: Лавров рассказал в интервью турецкой газете Hurriyet, которое выложило на своем сайте МИД России, передает "Европейская правда"

Детали: Лавров выразил благодарность усилиям Турции "по содействию урегулированию украинского кризиса", вспомнив в частности так называемые "мирные договоренности" в Стамбуле в марте 2022 года (которые, конечно, "похоронили англосаксы").

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"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используют ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан", – попутно добавил глава российской дипломатии.

По его словам, это "не может не вызывать удивления" на фоне заявлений руководства Турции о готовности посредничества между Украиной и РФ.

Турция с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину осудила военные действия и предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь.

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В то же время Анкара не прекратила экономического сотрудничества с Москвой и не присоединилась к международным санкциям против нее, хотя и под давлением США постепенно закрывает лазейки для обхода ограничений у себя.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и в дальнейшем.

Смотрите также архивный видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ.

ТурцияРосcиявойна
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