57 отдельная мотопехотная бригады показала, как брала в плен 15 россиян в Волчанске

Бойцы батальона "Шквал" 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в результате штурма руин многоэтажного здания в Волчанске захватили 15 пленных.

Источник: "Милитарный", сообщение 57 отдельной мотопехотной бригады

Детали: В бригаде сообщили, что в результате штурмовых действий проведена зачистка здания, во время которой 1 оккупант ликвидирован, 15 взяты в плен.

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Как известно батальон "Шквал" состоит из бывших осужденных, которые добровольно вступили в ряды ВСУ.

На видео, которое опубликовала бригада, видно, как после боя ведут пятерых пленных бойцов РФ.