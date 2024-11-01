В Сербии количество погибших из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале достигло 13
По меньшей мере 11 человек погибли и трое были госпитализированы в пятницу, 1 ноября, после того, как обвалилась крыша на входе в железнодорожный вокзал в сербском городе Новый Сад.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Nova
Детали: В медицинский центр были доставлены трое женщин – они в критическом состоянии.
Spasioci pokusavaju da pronadju ako ima prrzivelih #novisad pic.twitter.com/CiGeJRrh8q— zarko bogosavljevic (@zarkobns) November 1, 2024
Журналисты сообщили, что чрезвычайные службы использовали два больших экскаватора до вечера, чтобы помочь освободить двух женщин, которые оказались в ловушке под завалами.
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры заверил, что в ближайшие дни "будет возложена ответственность на каждое лицо, которое несет ответственность за угрозу безопасности пассажиров на станции".
Субботу, 2 ноября, объявили днем траура.
Железнодорожный вокзал в Новом Саде открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик, пишет Nova. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.
Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.