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В Сербии количество погибших из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале достигло 13

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 19:52
В Сербии количество погибших из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале достигло 13
Фото - zarko bogosavljevic (Х)

По меньшей мере 11 человек погибли и трое были госпитализированы в пятницу, 1 ноября, после того, как обвалилась крыша на входе в железнодорожный вокзал в сербском городе Новый Сад.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Nova

Детали: В медицинский центр были доставлены трое женщин – они в критическом состоянии.

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Журналисты сообщили, что чрезвычайные службы использовали два больших экскаватора до вечера, чтобы помочь освободить двух женщин, которые оказались в ловушке под завалами.

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Министр строительства, транспорта и инфраструктуры заверил, что в ближайшие дни "будет возложена ответственность на каждое лицо, которое несет ответственность за угрозу безопасности пассажиров на станции".

Субботу, 2 ноября, объявили днем траура.

Железнодорожный вокзал в Новом Саде открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик, пишет Nova. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

Сербиячрезвычайное происшествие
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