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Люблинское воеводство в Польше готовится к возможной волне беженцев

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 1 ноября 2024, 20:14
Люблинское воеводство в Польше готовится к возможной волне беженцев
Фото - getty images

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць сообщил, что Люблинское воеводство готовится к возможной новой волне беженцев из Украины.

Источник: об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметил дипломат, ежемесячно в городе проводят заседания координационной группы по вопросам помощи гражданам Украины на территории Люблинского воеводства, на которых, в частности, обсуждают эти вопросы.

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Он отметил, что каких-то серьезных сигналов о вероятном большом наплыве украинцев нет, в то же время перед зимой, по его словам, этому вопросу уделяют больше внимания.

"На днях была такая встреча, мы прорабатывали различные сценарии. Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание кто чем будет заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале", – рассказал Куць.

Кроме представителей органов местной власти, неправительственных организаций, волонтеров и украинских дипломатов, в координационную группу входят представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые консультируют волонтеров о различных грантах, на которые можно податься, чтобы получить финансовую помощь для поддержки беженцев.

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По словам генерального консула Украины в Люблине, будет ли новая волна беженцев от войны в Польшу зависит от нескольких факторов, в частности, от российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и ситуации на фронте.

Недавно сообщалось, что почти четверть украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой в долгосрочной перспективе.

Напомним, в правительстве Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины, также в стране начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

А в Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим беженцам из Украины.

беженцыПольша
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