Российские войска запустили ударные дроны в Сумскую область

Вечером 1 ноября российская армия запустила на Сумщину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 18:44 сообщили о дронах из Курской области на Сумщину, курс - юго-западный.

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В 19:03 стало известно о новой группе БпЛА из Белгородской области РФ на юг Сумщины, еще одна группа летит на севере Сумщины курсом на юг.

В 19:23 сообщили о "Шахедах" с севера и востока в направлении Сум.

В 20:28 предупредили о новой группе на севере Сумщины курсом на юг.

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В 23:15 военные сообщили о "Шахедах" в районе Сум и в центре Сумщины курсом на юго-запад; новую группу на северо-востоке Харьковщины движутся на юг.

В 23:34 стало известно о "шахедах" из Сумщины на Полтавщину, новую группу "шахедов" из Курской обл., рф в направлении Сум и БпЛА на Харьковщине продолжают движение на юг.